Расследователи из стран Евросоюза обнаружили "признаки торговли тяжелым военным вооружением".

Европейское полицейское управление (Европол) располагает данными о контрабанде оружия из Украины.

Об этом заявил представитель Европола Яп Оп Ген Оорт, сообщает Spiegel.

По его словам, были зафиксированы случаи торговли на черном рынке огнестрельным оружием и товарами военного назначения.

Также, по его словам, расследователи из стран Евросоюза обнаружили "признаки торговли тяжелым военным вооружением", не уточнив, о каком именно оружии идет речь.

"Есть риск, что оружие попадет в руки организованных преступников или террористов", - сказал спикер.

По его словам, было замечено, что из Украины выезжали лица с огнестрельным оружием. Существует также беспокойство, что оружие и боеприпасы хранятся вдоль границы для контрабанды в Евросоюз.

Ранее о беспокойстве Европола сообщил немецкий вещатель SWR. Канал процитировал конфиденциальное письмо, что, по данным расследователей, "преступные сети активны в регионе и осуществляют или планируют контрабанду значительного количества огнестрельного оружия и боеприпасов, в том числе военного оружия".

Как сообщал УНИАН, 12 июля издание Financial Times опубликовало материал, в котором говорилось, что страны НАТО и ЕС настаивают на улучшении системы отслеживания оружия, которую они поставляли Украине из-за опасений, что ее вывозят из страны на европейский черный рынок.

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