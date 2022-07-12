Проблема незаконного оборота оружия из Украины обсуждалась на этой неделе на встрече министров внутренних дел ЕС.

Страны НАТО и ЕС настаивают на улучшении системы отслеживания оружия, которое они поставили Украине, из-за опасений, что его вывозят из страны на европейский черный рынок.

Об этом сообщает Financial Times.

С тех пор как Россия начала полномасштабную войну против Украины, западные государства выделили более 10 миллиардов долларов на военную помощь - от переносных ракетных установок и бронетранспортеров до винтовок и боеприпасов.

По словам источников FT, ряд государств-членов НАТО обсуждают с Киевом какую-то форму системы отслеживания или подробные инвентарные списки оружия, поставляемого в Украину. Правительство Украины создает более обширную систему мониторинга и отслеживания оружия при участии западных стран.

"Все это оружие приземляется на юге Польши, доставляется к границе, а затем просто распределяется по транспортным средствам: грузовики, фургоны, иногда частные автомобили. И с этого момента мы ничего не знаем о его местонахождении. Понятия не имеем, куда оно направляется, где оно используется и даже остаются ли оно в стране", - сказал один из западных чиновников.

По словам Бонни Дениз Дженкинс, заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности, возможность того, что американское оружие, отправленное в Украину, может попасть в чужие руки, рассматривается. Но США не высказывают опасений.

"США очень серьезно относятся ... к предотвращению утечки или незаконного распространения. Мы уверены в приверженности украинского правительства надлежащей защите и учету американского оружия", - сказала Дженкинс, добавив, что США "постоянно контактируют" с Киевом по этому вопросу.

Проблема незаконного оборота оружия из Украины обсуждалась на этой неделе на встрече министров внутренних дел ЕС. В понедельник Европейская комиссия открыла "Центр поддержки ЕС" в соседней Молдове для предоставления экспертных знаний и сотрудничества в борьбе с такими проблемами, как контрабанда оружия.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова сказала, что верит в то, что страны-доноры предпринимают все необходимые шаги для отслеживания оружия, но предупредила, что будет невозможно следить за каждым предметом.

"Трудно избежать торговли людьми или контрабанды - мы не добились этого в бывшей Югославии и, вероятно, не избежим этого в Украине", - заявила она.

Европол в апреле заявлял, мол, его расследования показали, что ввоз оружия из Украины в блок для снабжения организованных преступных группировок начался и представляет собой потенциальную угрозу безопасности ЕС.

Юрий Сак, советник министра обороны Украины, подчеркнул, что "любое перемещение вооружений как в Украину, так и из Украины (когда такое перемещение требуется для ремонта в случае необходимости) очень внимательно отслеживается и контролируется как Украиной, так и международными партнерами".

"Информация о том, что Украина становится крупным центром контрабанды оружия, не соответствует действительности" - сказал Сак.

Он предположив, что подобные утверждения, "могут быть частью информационной войны России, чтобы отбить у международных партнеров охоту предоставлять Украине оружие, необходимое для победы".

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