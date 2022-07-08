Президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил помощь США, однако считает, что этой помощи недостаточно, чтобы одержать победу над Россией.
"США гам помогают, и я хочу сказать - сильно помогают, но недостаточно, чтобы одержать победу", - сказал он в интервью CNN, опубликованном в пятницу.
"Еще раз подчеркиваю – они помогают. И мы это ценим. Но мы хотим увеличить эту помощь и ускорить. Мы сами воюем за нашу землю, мы не хотим, чтобы граждане других стран воевали за нас. США – большая экономика, мировая, она может нам помочь. И оружием, и финансово", - отметил он.
Зеленский отметил, что США имеют определенное влияние на решения европейских стран. "И это тоже помощь. Некоторые государства в Европе хотели балансировать и быть "между капельками под дождем". Но благодаря помощи США они начали нас поддерживать".
"И поэтому когда я говорю об объеме и скорости оружия, я не обращаюсь к США. Я обращаюсь к лидерам всего мира. Я говорю, что ускорение этого процесса сохранит жизнь украинцев и приведет к деоккупации наших регионов, которые оккупированы Россией", - заявил президент.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты проводят ротацию и пытаются отправить на фронт немотивированные подразделения.