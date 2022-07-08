Зеленский отметил, что США имеют определенное влияние на решения европейских стран.

Президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил помощь США, однако считает, что этой помощи недостаточно, чтобы одержать победу над Россией.

"США гам помогают, и я хочу сказать - сильно помогают, но недостаточно, чтобы одержать победу", - сказал он в интервью CNN, опубликованном в пятницу.

"Еще раз подчеркиваю – они помогают. И мы это ценим. Но мы хотим увеличить эту помощь и ускорить. Мы сами воюем за нашу землю, мы не хотим, чтобы граждане других стран воевали за нас. США – большая экономика, мировая, она может нам помочь. И оружием, и финансово", - отметил он.

Зеленский отметил, что США имеют определенное влияние на решения европейских стран. "И это тоже помощь. Некоторые государства в Европе хотели балансировать и быть "между капельками под дождем". Но благодаря помощи США они начали нас поддерживать".

"И поэтому когда я говорю об объеме и скорости оружия, я не обращаюсь к США. Я обращаюсь к лидерам всего мира. Я говорю, что ускорение этого процесса сохранит жизнь украинцев и приведет к деоккупации наших регионов, которые оккупированы Россией", - заявил президент.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты проводят ротацию и пытаются отправить на фронт немотивированные подразделения.

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