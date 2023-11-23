Однако Венгрия получит эти средства только после завершения всех необходимых реформ.

Европейская комиссия одобрила выделение 900 миллионов евро авансовых платежей из до сих пор замороженного фонда восстановления Венгрии на фоне попыток ЕС преодолеть вето Будапешта на помощь Украине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Еврокомиссии.

Отмечается, что Еврокомиссия положительно оценила обновленный план восстановления и устойчивости Венгрии, который включает раздел о REPowerEU. Теперь план оценивается в 10,4 млрд евро (6,5 млрд евро в виде грантов и 3,9 млрд евро в виде кредитов).

Теперь Евросовет будет иметь четыре недели, чтобы одобрить оценку Еврокомиссии и позволить Венгрии получить эти средства.

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В то же время это решение не означает, что венгерское правительство сразу получит деньги, ведь комиссия санкционирует регулярные выплаты только на основе удовлетворительного завершения страной реформ, направленных на защиту финансовых интересов Союза и укрепление независимости судебной системы.

ЕС заморозил деньги для Венгрии

Ранее СМИ сообщали, что Еврокомиссия намерена разморозить выделение около 13 млрд евро для Венгрии до конца ноября. Власти ЕС рассчитывают, что после этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержит предложение комиссии увеличить бюджет Евросоюза и выделить значительную финансовую помощь Украине.

Недавно Орбан решил вынести конфронтацию с ЕС на новый уровень. Венгерский премьер начал национальное обсуждение о связывании дальнейшей помощи ЕС Украине с разблокированием средств от ЕС для его страны.

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