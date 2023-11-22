Депутат Европейской народной партии Йерун Ленаерс подчеркнул, что кажется, венгерское правительство прилагает больше усилий для саботажу реформ, чем для их внедрения.

Исполнительная власть Европейского Союза не готова разблокировать помощь на восстановление Венгрии в размере 700 млн евро. Будапешт не получит эти средства, пока правительство Виктора Орбана не решит вопросы, связанные с верховенством права и предвзятостью судебной системы.

Об этом пишет сообщает Euractiv. Отмечается, что Венгрия все еще ждет средств из фонда восстановления и устойчивости ЕС, который был создан после пандемии COVID.

Во вторник, 21 ноября комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс во время выступления в Европейском парламенте приветствовал новый венгерский закон, который направлен на устранение опасений ЕС по поводу независимости судебной системы. Он назвал его "важным шагом в правильном направлении".

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"Однако это не конец процесса. Венгрии также необходимо завершить сопутствующие шаги по имплементации", – подчеркнул Рейндерс.

В то же время комиссар по вопросам бюджета Йоханнес Ган сказал евродепутатам, что "в Венгрии уже произошли некоторые ценные изменения. Например, сейчас существует активный орган по вопросам добропорядочности, появились способы обжаловать решение прокурора не возбуждать дело, а OLAF (Европейское бюро по борьбе с мошенничеством) теперь имеет усиленные структуры сотрудничества в Венгрии".

"Диалог с Венгрией особенно интенсивен в вопросах, касающихся предотвращения рисков конфликта интересов в правлениях трастов, представляющих общественный интерес, и объема полномочий вновь созданного органа по вопросам добропорядочности", – добавил чиновник.

Издание отмечает, что дебаты в Европейском парламенте состоялись после того, как партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес" подала на рассмотрение парламента законопроект о "защите национального суверенитета" с целью защиты от того, что она назвала ненадлежащим политическим вмешательством со стороны иностранных лиц или групп. Документ также сопровождался запуском кампании с критикой президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Очевидно, что Венгрия не достигла эффективного или достаточного прогресса в выполнении условий относительно независимости судебной власти. На самом деле, венгерское правительство, кажется, прилагает больше усилий для саботажа и срыва реформ, чем для их реализации", – подчеркнул депутат Европейской народной партии Йерун Ленаерс.

Венгрия и ЕС: последние новости

Несмотря на то, что Венгрия является членом Европейского Союза, власти страны неоднократно отличались поступками, противоречащими политике блока. В частности, страна не выступает против санкций в отношении РФ, не поддерживает оказание помощи Украине, а ее ключевые лица ездят на встречи с российским руководством.

Ранее СМИ писали, что Орбан решил вынести конфронтацию с ЕС на новый уровень. Венгерский премьер начал национальное обсуждение о связывании дальнейшей помощи ЕС Украине с разблокированием средств от ЕС для его страны.

Незадолго до этого партия Орбана развесила в Венгрии билборды с критикой президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Сама она на эти плакаты отреагировала нейтрально.

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