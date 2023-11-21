Официальные лица Венгрии и ЕС ранее предполагали, что разблокировка средств для страны вполне достижима.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан начал национальное обсуждение об увязке дальнейшей помощи ЕС Украине с разблокированием средств от ЕС для его собственной страны.

Как пишет The Financial Times, один из 11 вопросов, заданных избирателям в ходе плебисцита, который начался в субботу звучит так: "Брюссель хочет еще больше денег для поддержки Украины. Мы не должны платить больше на поддержку Украины, пока не получим причитающиеся нам деньги".

Ожидается, что обсуждение продлится до начала января. Другие вопросы касаются ограничения планов ЕС по предоставлению Украине дополнительных вооружений, денег и возможностей вступления в ЕС, а также прекращения импорта украинского зерна. Избиратели могут ответить на вопросы письменно или через Интернет, и результаты голосования не являются обязательными.

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Орбан стремится укрепить свою политическую поддержку в преддверии выборов в ЕС в следующем году. Консультации также проводятся в преддверии важнейшего саммита ЕС в декабре, на котором главы государств и правительств должны выработать соглашение о поддержке Украины в борьбе с российским вторжением.

Даниэль Хегедюс, аналитик Немецкого фонда Маршалла, американского аналитического центра, сказал, что последняя кампания сигнализирует о том, что Орбан готов вывести конфронтацию с ЕС на новый уровень.

Хотя официальные лица Венгрии и ЕС ранее предполагали, что разблокировка средств для страны вполне достижима.

"Теперь Орбан либо вообще отказался от них, либо больше не считает их стратегическим приоритетом. Европейская комиссия также вряд ли сможет сейчас выделить средства без серьезной потери лица", - сказал Хегедюс.

Евросоюз и Венгрия - детали

Правящая партия Венгрии "Фидес", которую возглавляет премьер-министр Виктор Орбан, установила билборды в стране, направленные против президента Еврокомиссии Урсулы фогн дер Ляйен. Как сообщает Reuters, билборды в рамках предвыборной кампании в Европейский парламент в июне следующего года были установлены за одну ночь.

Они изображают фон дер Ляйен вместе с Алексом Соросом, сыном либерального финансиста венгерского происхождения Джорджа Сороса, постоянного объекта вражды со стороны партии Орбана "Фидес".

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