В декабре 2022 года ЕС заморозил 22 миллиарда евро, выделенных Венгрии из фондов сплочения, решив, что страна не соблюдает правила защиты прав человека и верховенства закона.

Еврокомиссия намерена разморозить выделение около 13 млрд евро до конца ноября для Венгрии. Власти ЕС рассчитывают, что после этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержит предложение комиссии увеличить бюджет Евросоюза и выделить значительную финансовую помощь Украине, сообщили источники издания The Financial Times.

В декабре 2022 года ЕС заморозил 22 миллиарда евро, выделенных Венгрии из фондов сплочения, решив, что страна не соблюдает правила защиты прав человека и верховенства закона. В мае Будапешт провел судебные реформы в ответ на требования Брюсселя, что позволило комиссии разблокировать 13 млрд евро. Любое решение о разблокировании выплат Будапешту, скорее всего, вызовет осуждение со стороны Европарламента, который неоднократно требовал жесткой линии в отношении правительства Виктора Орбана. Парламент не имеет официальных полномочий блокировать выплаты столицам, но он может заблокировать возможное соглашение об увеличении бюджета ЕС.

Ранее Еврокомиссия предложила увеличить общий бюджет ЕС на 66 миллиардов евро, чтобы покрыть возросшие расходы. Часть этих средств (около 50 миллиардов) должна пойти на финансовую поддержку Украины, чтобы помочь стране покрыть расходы в следующие четыре года.

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Позиция Венгрии - детали

Недавно Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) приостановило свое решение о статусе банка OTP как "международного спонсора войны".

Однако, в Венгрии заявили, что временное исключение OTP Bank из списка существенно не меняет ситуацию с блокированием Будапештом военной помощи ЕС. Представитель МИД Венгрии Мате Пацолай в комментарии информационному агентству MTI заявил, что до тех пор, пока OTP не будет исключен из этого списка, Венгрия не будет участвовать в дальнейшем финансировании Евросоюзом поставки вооружений в Украину.

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