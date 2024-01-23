Эксперт уверен, что один из способов – выиграть войну в Украине и Израиле до выборов в США.

Политолог Андрей Пионтковский заявил, что существует три способа предотвратить приход Дональда Трампа к власти в США. По его словам, первый – поддержка кандидатуры Никки Хейли вплоть до ее выдвижения от демократической партии.

"Хейли отвечает образу наиболее востребованного американского кандидата. Она против Трампа и Байдена. Хейли считает их людьми, которые смотрят в прошлое. Кроме того, она самый последовательный сторонник Украины и ее победы", - сказал он в интервью Дмитрию Гордону.

Пионтковский считает, что второй способ – юридический.

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"Суд Колорадо не допустил Трампа на выборы, основываясь на статье конституции о том, что люди, давшие клятву верности государству, а потом участвовавшие в мятеже, не могут баллотироваться. Трамп участвовал в событиях 6 января 2021 года. Дело дошло до Верховного суда: там шесть консерваторов и трое либералов. Трое консерваторов обязаны Трампу. В декабре 2021 года эти судьи отказали Трампу, когда он завалил суд жалобами на то, что выборы были сфальсифицированы", - заявил политолог.

Он уверен, что третий способ – выиграть войну в Украине и Израиле до выборов в США.

Война в Украине - позиция Трампа

Недавно бывший президент США Дональд Трамп пообещал "очень быстро" закончить войну в Украине. Скандальный политик уверен, что сможет привлечь к диалогу президентов Украины и России, которых он "хорошо знает".

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил журналистам, что власти РФ не понимают, каким образом экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выполнить свое обещание о прекращении полномасштабной войны.

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