В РФ утверждают, что бывший американский президент не контактировал по этому поводу с Москвой.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил журналистам, что власти РФ не понимают, каким образом экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выполнить свое обещание о прекращении полномасштабной войны, которую государство-агрессор развязало против Украины в феврале 2022 года.

Как сообщают росСМИ, в Кремле не знают, какими методами Трамп хочет завершить "специальную военную операцию", так как, по словам Пескова, каких-либо переговоров с российской стороной американец на этот счет не проводил.

"У нас нет понимания, как это может быть осуществлено. Никаких контактов не было", — подчеркнул Песков.

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Трамп пообещал "очень быстро" закончить войну в Украине - предистория

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп уже неоднократно заявлял, что "очень быстро" решит ситуацию с войной в Украине. Он утверждает, что сможет привлечь к диалогу президентов Украины и России, которых он "хорошо знает". Очередное такое заявление он сделал недавно во время своего выступления после победы на республиканских праймериз в Айове. По мнению скандального политика, его преимущество в том, что он "очень хорошо ладит" с президентом РФ. Как отметил Трамп, ситуация в Украине – ужасная, и он планирует решить проблему в кратчайшие сроки. Он считает, что способен договориться с Путиным, поскольку у них - хорошие отношения, а к диалогу американец сможет приобщить и президента Украины Владимира Зеленского.

По мнению российского оппозиционного блогера Марка Фейгина, Трамп действительно верит собственным заверениям, так как в силу "своей деловой привычке" смотрит на войну как на обычный коммерческий конфликт. По мнению блогера, в первую очередь, украинцев должно беспокоить то обстоятельство, что Трамп не боится поднимать тему войны в Украине и публично заявлять о своих хороших отношениях с Путиным в рамках своей предвыборной кампании.

Второе, что беспокоит блогера в заявлениях Трампа – отсутствие конкретики относительно условий, на которых он планирует договориться с Путиным. Не исключено, что "на кону" могут оказаться те или иные территории Украины или вступление Украины в НАТО.

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