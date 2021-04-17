Калий в сыворотке крови — 7,1 ммоль/л. Эти цифры критические.

Врачи российского оппозиционера Алексея Навального заявили, что результаты его анализов свидетельствуют о критическом состоянии.

Об этом сообщается в Twitter команды Анастасии Васильевой — главы Альянса врачей и лечащего врача Навального.

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"Калий в сыворотке крови — 7,1 ммоль/л. Эти цифры критические.

Это означает и почечную недостаточность, и то, что в любую минуту могут произойти тяжелые нарушения ритма сердца: фибрилляция желудочков вплоть до остановки сердца", — сказано в сообщении.

Врач Александр Полупан, который был в составе московской бригады медиков, приехавших в Омск вскоре после отравления Навального, прокомментировал результаты анализов так: "Если не начать лечить, то он умрет в течение ближайших дней". Кардиолог и терапевт Ярослав Ашихмин добавил: "Наш пациент может умереть в любой момент".

Заключение Навального: детали

Навальный был задержан сразу после возвращения в РФ из Германии, где он проходил лечение после отравления "новичком".

В феврале суд изменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше".

Наказание оппозиционер отбывает в колонии строгого режима №2 в городе Покров Владимирской области.

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Автор: Елена Коваленко