Правительство ФРГ позаботится о том, чтобы немецкие производители оружия быстро исполнили заказы Киева.

Германия поддерживает предоставление Украине дополнительного оружия и европейского финансирования этих поставок на фоне полномасштабного вторжения со стороны России.

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, пишет DW.

По ее словам, на заседании Совета ЕС в Брюсселе будет принято решение повысить финансирование поставок оружия и припасов Украине со стороны Евросоюза в два раза, до 1 миллиарда евро.

"Украина нуждается в дополнительных вооружениях, и мы, со стороны Германии, поддерживаем это", - отметила Бербок.

Правительство ФРГ позаботится о том, чтобы немецкие производители оружия быстро исполнили заказы Киева.

При этом Бербок отказалась называть детали предоставления оружия Украине, чтобы обеспечить безопасность этих поставок. "Нельзя говорить об этом публично, потому что это вопросы жизни и смерти", - сказала она.

"Кадры, получаемые нами в эти часы из Украины, просто разрывают мое сердце. Когда мы видим усиление бомбардировок именно гражданской инфраструктуры, осознанные бомбардировки больниц, театров, хотя известно, что там укрываются мирные жители, семьи. Решать будут суды, но для меня это четко и однозначно - военные преступления", - подчеркнула Бербок.

Война в Украине

24 февраля около 5:00 утра Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Действия Москвы осудил фактически весь мир.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 21 марта ориентировочно превысили 15 тыс. личного состава.

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