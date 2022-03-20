Германия активизирует усилия, чтобы стать менее зависимой от российского газа.

Германия заявила о заключении долгосрочного соглашения с Катаром о поставках сжиженного газа, на фоне поиска Берлином альтернативных поставщиков энергии для России.

Как сообщает Financial Times, в Дохе в рамках тура в Персидский залив министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что соглашение снизит зависимость Берлина от российского газа, на который сейчас приходится более чем половина годовых поставок.

Он отказался рассказать подробности относительно объема газа и других условий поставок.

В министерстве экономики заявили, что подписать соглашения с предприятиями арабского государства должны отдельные немецкие энергетические компании, руководители которых сопровождали Хабека в поездке в Катар.

"В этом году нам все еще понадобится российский газ, но не в будущем", - сказал Хабек.

"Все начинается так - поэтому тот, у кого есть уши, должен начать слушать", - добавил он в завуалированном обращении к президенту России Владимиру Путину.

В заявлении Катар сказал, что годами он стремился поставлять Германии, но дискуссии так и не привели к конкретным соглашениям, пишет Reuters.

Катар в своем заявлении приветствовал решение Германии "ускорить" развитие двух терминалов СПГ и сказал, что "соответствующие коммерческие структуры стран возобновят и разовьют обсуждение долгосрочных поставок СПГ из Катара в Германию".

Как отмечается в заявлении министра по вопросам энергетики Катара Саада Шериды Аль-Кааби, во время встречи с Хабеком они обсудили энергетические отношения и сотрудничество между Катаром, одним из крупнейших экспортеров природного газа, и Германией, а также пути его расширения.

Хабек отметил, что согласованное с Катаром партнерство предусматривает не только поставки СПГ в Германии, но и разработку возобновляемых энергоносителей, а также меры по усилению энергоэффективности, пишет DW.

Как сообщал УНИАН, ранее немецкий концерн E.ON прекратил закупку новых объемов газа у торговых компаний российского "Газпрома" в Европе в связи с войной в Украине. Но внезапное прекращение импорта энергоносителей из России нанесет удар по E.ON, уверены в компании.

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