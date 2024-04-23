Пекин не осуждает российскую агрессию и активно торгует с Россией, что беспокоит Европу.

Китай должен переосмыслить свои связи с путинской Россией на фоне войны в Украине, если хочет сохранить хорошие отношения с Европой. Об этом в интервью Bloomberg рассказал управляющий директор по вопросам Азии Европейской службы внешних действий Никлас Кварнстром.

По его словам, постоянная поддержка Китаем России после того, как она напала на Украину, является "большой проблемой" и создает напряженности между Брюсселем и Пекином.

"Это не то, что мы можем игнорировать в любых наших отношениях. Как геополитический игрок, мы должны постоять за себя, и именно это мы делаем в отношении экономических дисбалансов и нашей собственной безопасности", - заявил он.

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Отмечается, что Китай не только ни разу прямо не осудил российское вторжение в Украину, но также регулярно проводил переговоры на высоком уровне с высокопоставленными чиновниками России, включая президента Владимира Путина. Одновременно Китай значительно нарастил объемы торговли со страной-агрессором.

Отдельной причиной для недовольства ЕС является значительный профицит китайского экспорта в Европу по сравнению с поставками в обратном направлении.

"Торговый дисбаланс является главным фактором, который, конечно, влияет на наши отношения", - сказал Кварнстром.

Война в Украине и позиция Китая: последние новости

Как писал УНИАН, США готовят проект санкций, которые грозят отрезать некоторые китайские банки от мировой финансовой системы. Вашингтон надеется, что такие рычаги остановят коммерческую поддержку Пекином российского военного производства.

Также мы рассказывали, что Китай пытается убедить немцев, что они слишком много жертвуют ради Украины. В Китае считают, что Германия стала "козлом отпущения" для Украины.

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