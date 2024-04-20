В Китае считают, что Германия стала "козлом отпущения" для Украины.

В Китае считают, что Германия несет слишком большое бремя из-за войны в Украине, которую якобы спровоцировали другие страны. Об этом в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung заявил профессор Гао Цзянь из Шанхайского университета международных исследований.

По словам китайского эксперта, "многие в Китае" считают, что войны в Украине можно было избежать, если бы Запад два года назад гарантировал России невступление Украины в НАТО. Однако Гао Цзянь не объяснил, как это согласуется с относительно вялой реакцией Кремля на вступление Финляндии в НАТО и с заявлениями Путина о "демилитаризации" и "денацификации" Украины.

Вместе с тем Гао Цзянь резко отверг упреки в том, что Пекин поддерживает военные возможности Кремля. "Китай имеет право развивать и защищать собственные национальные интересы. До сих пор Китай строго придерживался своего обещания и никогда не нарушал международных правил во время войны. Поэтому я считаю, что критика Китая необоснованна и неуместна", - убеждает аналитик.

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Гао Цзянь отметил, что немецкое общество многим пожертвовало из-за войны в Украине, в частности, низкими ценами на энергоносители и экономическим ростом в целом.

"В Китае Германию воспринимают как своеобразного козла отпущения для Украины (...) Я думаю, что есть другой способ решения ситуации: все, кто причастен к украинскому кризису, должны быть привлечены, чтобы найти мирное решение. Германия должна что-то сделать, а не позволять собой манипулировать. Правительство должно предложить что-то ощутимое, что принесет пользу населению", - говорит китайский эксперт на немецкую аудиторию.

Немецко-китайские отношения: последние новости

Как писал УНИАН, Китай является одним из основных торговых партнеров Германии. Неоднократно именно Германия блокировала попытки ЕС делать жесткие совместные заявления в адрес Пекина и тем более вводить санкции против китайских компаний.

На днях канцлер Германии Олаф Шольц совершил громкий визит в Китай, где в частности провел длительные переговоры с Си Цзиньпином. Тема войны в Украине была среди главных для обсуждения, но немало времени два лидера посвятили экономическому сотрудничеству, которое является стратегически важным для обеих стран.

Примечательно, что по возвращении из Китая Олаф Шольц сделал интересное заявление, которое читается именно в контексте этой поездки. "В мире нет практически ни одного главы правительства, который верил бы, что эта война имеет для России какой-то смысл...", - сказал Шольц.

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