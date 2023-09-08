Особенно отличилась Испания, которая резко увеличила закупку газа у страны-агрессора.

Европа наращивает объемы импорта российского сжиженного газа несмотря на заявленные планы на сокращение закупок топлива в РФ. Об этом пишет Reuters.

Журналисты обратили внимание на новые данные правительства Испании относительно ситуации в экономике. Из них следует, что эта страна все больше полагается на российский природный газ. За год (июль против июля) поставки российского газа в Испанию выросли на 65%. И это при том, что общие объемы импорта газа сократились на 14%.

В результате доля российского газа в общем импорте Испании, которая полностью полагается на иностранный газ, выросла до 28% в июле этого года против с 14,5% в июле 2022 года. Больше газа в эту страну поставляет только Алжир: две страны соединены прямым трубопроводом через Средиземное море.

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Испания не единственный покупатель российского газа в Европейском Союзе, несмотря на официальную цель блока отказаться от российского ископаемого топлива в течение нескольких лет. В январе-июле страны ЕС импортировали примерно на 40% больше сжиженного российского газа, чем за тот же период довоенного 2021 года.

В пятницу в Брюсселе министр энергетики Испании Тереза Рибера заявила, что у ЕС нет планов запрещать импорт российского сжиженного газа в краткосрочной перспективе. По ее словам, такой шаг спровоцирует скачок цен, который может нанести ущерб экономике ЕС.

Российский газовый экспорт - последние новости

Как писал УНИАН, европейские чиновники и аналитики опасаются, какими бы впечатляющими ни были достижения Европы по отказу от российского газа, часть сжиженного газа может поступать из России. А это в свою очередь по-прежнему будет способствовать доходам бюджета страны-агрессора.

Также мы рассказывали, что по итогам первого полугодия газовый бизнес "Газпрома" стал убыточным. Все - из-за резкого падения доходов от экспорта и сокращения объемов транспортировки газа по газотранспортной системе. В целом чистый убыток за это время составил 255 млрд руб.

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