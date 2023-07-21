Доставка СПГ в Аргентину была остановлена после того, как банк заблокировал платеж. Трейдер Gunvor имеет долгосрочный контракт с российской компанией "Новатэк".

Государственная энергетическая компания Аргентины Enarsa в последний момент отказалась принять партию сжиженного природного газа из России, покупку которой она ранее согласовала, что вынудило танкер вернуться в море.

Министр экономики страны Серхио Масса заявил, что власти заблокировали доставку топлива из-за санкций. Однако Аргентина не вводила санкции против России, пишет Bloomberg.

"Enarsa заблокировала доставку, потому что это нарушает контракт, потому что это компания, находящаяся под санкциями", - сказал Масса.

В свою очередь, трейдер Gunvor Group, осуществлявший поставку российского газа, заявил, что отгрузка СПГ якобы была законной и прозрачной.

"Сделка соответствует всем действующим экономическим санкциям, в частности, Соединенных Штатов и Европейского Союза. Аргентина не вводила никаких санкций против России", - говорится в заявлении Gunvor.

Согласно данным отслеживания судов Bloomberg, 25 июня судно Flex Artemis первоначально загрузило на французском терминале Montoir-de-Bretagne сжиженный газ, полученный от Ямал СПГ, возглавляемого российской компанией "Новатэк". Затем судно направилось к аргентинскому СПГ-терминалу в Баия-Бланка, подошло к нему 14 июля, а 18 июля развернулось, не доставив груз.

Причина - отказ банка проводить платеж из-за санкций

Позже Bloomberg сообщил, что согласно заявлению аргентинской госкомпании Enarsa, от партии российского сжиженного природного газа пришлось отказаться из-за проблем с оплатой. Как отмечает издание, это вызывает вопросы о жизнеспособности аналогичных поставок на фоне ужесточения контроля за их происхождением.

По словам президента Enarsa Агустина Гереса, ранее возникла некоторая путаница по поводу причины, по которой груз был отклонен. Он заявил, что Banco de la Nacion Argentina не примет оплату за топливо из-за санкций, связанных с войной России против Украины.

"Мадридский филиал банка, который занимался транзакцией, не оплачивает операции с российскими посредниками", - сказал Герес.

Офис банка в Мадриде подпадает под действие санкционного законодательства Европейского Союза, отмечает Bloomberg.

Что известно об этой сделке

Enarsa приобрела партию СПГ на сумму 38,55 млн долларов у трейдера Gunvor Group. Агустин Герес сказал, что Gunvor не уточнила, что этот товар был отправлен из России, однако сама торговая компания отрицает это.

"Подтверждено документально, что контрагент был проинформирован и знал о происхождении товара в соответствии с договорными соглашениями. Очевидно, что произошло недопонимание, и мы работаем с контрагентом над поиском решения этого вопроса", - говорится в заявлении Gunvor.

Трейдер добавил, что решение мадридского отделения банка Banco de la Nacion Argentina заблокировать платеж "не имеет никакого отношения к законности сделки или правовой политике Аргентины в отношении России". В Gunvor также добавили, решение вернуть танкер с газом в море приняли они, чтобы уменьшить потери.

Чем дольше груз находится на воде, тем больше риск того, что часть его будет потеряна, поскольку топливо естественным образом выкипает. Кроме того, спотовые цены на СПГ упали с момента покупки, что может создать дополнительный риск для Gunvor.

Компания Gunvor имеет долгосрочный контракт на покупку СПГ у российского ПАО "Новатэк".

"Ситуация подчеркивает сложность и противоречия, связанные с закупкой СПГ в России, который многие страны продолжают импортировать, даже несмотря на то, что они запрещают ввоз в страну других энергоносителей. По всему миру страны борются за это топливо, чтобы укрепить свою энергетическую безопасность, но вопрос оплаты становится все более сложным", - отмечает Bloomberg.

Потребность Аргентины в газе

В этом году Аргентина закупила 44 спотовых груза газа, чтобы покрыть свои зимние нужды. Но мягкий сезон зимы, которая сейчас в Южном полушарии, сигнализирует о том, что страна может столкнуться с низким спросом на тепло.

Согласно данным, собранным Bloomberg, в этом году газ доставлялся из Экваториальной Гвинеи, Нигерии, США и Тринидада и Тобаго. Российский газ в последний раз доставлялись в Аргентину в 2018 и 2020 годах.

Санкции против России - поставки газа

Как сообщал УНИАН, вторжение России в Украину в начале 2022 года поставило перед Европой задачу уменьшить свою зависимость от поставок из России и искать замену газу через СПГ. Хотя никаких санкций против российского СПГ введено не было, некоторые европейские страны, такие как Великобритания и страны Балтии, запретили ввозить этот вид топлива из РФ, а другие призвали не продлевать контракты на поставку. Некоторые азиатские покупатели также диверсифицируют свою деятельность.

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