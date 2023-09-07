Происхождение газа, который поступает на европейский рынок, иногда крайне сложно отследить.

Европейские чиновники и аналитики опасаются, что какими бы впечатляющими ни были достижения Европы по отказу от российского газа, энергетическое обеспечение Европы далеко не безопасно в долгосрочной перспективе.

Как говорится в материале CNN, наибольшее беспокойство вызывает то, что, хотя вся Европа диверсифицировала свой импорт газа, большая часть того, что в настоящее время находится в резерве, — это сжиженный природный газ (СПГ).

"СПГ - настолько очевидное решение, что оно стало приоритетом, но поскольку СПГ настолько гибок и продается, его происхождение немного сложнее отследить", — говорит Милан Элкербоут, научный сотрудник Центра исследований европейской политики.

Видео дня

"Это означает, что косвенно часть СПГ может поступать из России, что по-прежнему будет способствовать их доходам", — добавляет он.

Хотя ЕС заявляет, что большая часть его СПГ покупается в США, Катаре и Нигерии, он часто продается на биржах, где контракты заключаются на объемы без какой-либо ссылки на происхождение.

Отказ от российского газа

В 2021 году, за год до полномасштабного вторжения в Украину, 45% всего газа, импортируемого ЕС, приходилось на Россию. В Германии этот показатель составлял 52%. С тех пор эти цифры резко упали. По данным ЕС, в первом квартале 2023 года на долю России пришлось всего 17,4% всего импортируемого газа блока.

В августе 2023 года Financial Times писал о том, что ЕС импортирует в 2023 году рекордные объемы российского газа.

Импорт российского газа в ЕС вырос на 40% в период с января по июль этого года по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Украина готовится пройти зиму без транзита российского газа.

Вас также могут заинтересовать новости: