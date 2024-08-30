Европейцы боятся, что на территории Украины реализовать программу подготовки не удастся.

Подготовку на территории ЕС смогут проходить больше украинских военных, чем сейчас. Такие намерения стран-членов озвучил высокий представитель ЕС по вопросам безопасности и внешней политики Жозеп Боррель, сообщает "Голос Америки".

По его словам, в ЕС договорились, что обучение украинских военных будет проходить максимально близко к Украине, но не на ее территории.

Между тем министр обороны Швеции Пол Йонсон говорит, что территория Украины в теории все же может быть задействована в тренировочной программе определенным образом. Но, по его словам, в этом вопросе нужно единство ЕС, учитывая "военные и политические соображения".

Видео дня

"Нужно понимать, что есть риски. Потому что если начать это делать на уровне бригады или батальона - то есть от тысячи до 5 тысяч человек - это ставит под существенную угрозу так же этих людей, которых мы будем тренировать. А если брать малые группы, по разминированию, например - без проблем. Это можно делать вполне безопасно так же в Украине", - уточнил эстонский министр Ханно Певкур.

Европейская программа тренировки новобранцев ВСУ

Как писал УНИАН, Европейский Союз "уже завтра" достигнет отметки 60 тысяч украинских военных, которых подготовили в странах ЕС. По словам представителя Минобороны Германии Томаса Гитшлера, только в Германии в этом году в целом подготовят 10 тысяч украинцев.

Вместе с тем отдельной проблемой является подготовка украинских пилотов на F-16. Президент Владимир Зеленский ожидает, что международные партнеры расширят эту программу.

Вас также могут заинтересовать новости: