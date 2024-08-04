Ожидается прибытие дополнительных истребителей F-16 в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что международные партнеры расширят платформу учений украинских пилотов и инженеров на многоцелевых истребителях F-16. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал журналистам.

В частности, у президента спросили, какие именно выполняют задачи первые F-16, которые уже прибыли в Украину, и достаточное ли количество этих самолетов получила Украина.

"Я не могу пока подробно вам сказать, какие именно задачи будут выполнять или уже выполняли наши первые самолеты F-16. Не имею права это комментировать", - сказал Зеленский.

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В то же время, президент отметил, что партнеры Украины из Коалиции возможностей развития Воздушных сил ВСУ знают, какое количество самолетов нужно Украине.

"Пока что, то количество, которое есть в Украине, пока что то количество пилотов, которые уже обучены - этого еще недостаточно. Позитив есть в том, что мы ожидаем дополнительных F-16. Позитив есть в том, что много наших ребят сейчас учатся", - сказал Зеленский.

Он уточнил, что существуют разные форматы тренировки и учений, а также разные стадии.

"Все, над чем мы работаем - я очень верю, что партнеры найдут возможность это расширить - платформу тренировок и обучения для наших пилотов. Не только пилотов, ребят-инженеров и так далее. Это для нас очень важно", - сказал Зеленский.

Самолеты F-16 для Украины

Как сообщал УНИАН, в Украину поступили первые самолеты от Нидерландов. По данным СМИ, Украина получила сначала шесть истребителей.

Также в этом году должны поступить истребители от Дании.

Ожидается, что до конца текущего года Украина получит 20 истребителей.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина нуждается в 128 таких самолетах.

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