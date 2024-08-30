Европейский Союз планирует увеличить этот показатель.

Секретарь минобороны Германии Томас Гитшлер заявил, что Европейский Союз "уже завтра" достигнет отметки 60 тысяч, именно такое количество украинских военных подготовили в странах ЕС. Об этом он сообщил во время встречи министров обороны Евросоюза 30 августа.

"Уже завтра мы выйдем на число 60 тысяч. Такое количество военных мы обучили в рамках ЕС. Они вернутся в Украину после учений. А Германия до конца же этого года обучит 10 тысяч солдат из Украины", - подчеркнул Гитшлер. Видео дня

В то же время высокий представитель ЕС Жозеп Боррель на встрече министров отметил, что Европейский Союз увеличит этот показатель.

"Но на сколько - мы скажем вам уже после встречи. Мы обсудим возможность открытия координационного центра в Киеве, чтобы усилить нашу координацию с украинскими вооруженными силами, но пока нет полного согласия на тренировки украинских солдат на украинской земле с европейскими инструкторами", - сказал он.

Военная помощь от стран ЕС - последние новости

Как писал УНИАН, Украина получила новый пакет военной помощи от Литвы. В частности в Украину поступили системы борьбы с беспилотниками, погрузчики, раскладушки для украинской армии.

Также сообщалось, что Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли система ПВО IRIS-T и беспилотники Vector. В пресс-службе правительства напомнили, что сейчас на военную помощь Украине потрачено уже примерно 5 млрд евро (2023 год) и около 1,6 млрд евро (2022 год).

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