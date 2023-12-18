Страны ЕС хотят лишить Орбана права "вето".

В Европейском союзе придумали, как "подрезать хвост" Венгрии в связи с ее притязаниями заблокировать 50 миллиардов евро помощи Украине.

Орбана хотят наказать, лишив его возможности права "вето" среди стран-членов Евросоюза, выяснило издание The Financial Times. Об этом СМИ сообщил ряд анонимных чиновников из ЕС.

Согласно полученной информации, против Орбана хотят использовать нормы статьи 7 Договора о Европейском Союзе. Они позволяют заблокировать право "вето" государства, в случае нарушения верховенства права с его страны.

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В FT называют данную статью "самым большим внутренним оружием ЕС". Многие страны нервничают, раздумывая над ее применением. В тож же время Орбан лишился "протектората" Польши в связи со сменой правительства, поэтому шанс лишить Венгрию "голоса" увеличивается.

"Смена правительства в Польше означает, что Венгрия больше не имеет гарантированного защитника", - пишет СМИ.

На данный момент лидеры ЕС склонны еще некоторые время "уговаривать" Орбана, в попытке переубедить его снять вето. Однако, если разговоры окажутся тщетными, 26 стран ЕС сами примут решение.

"Если преодолеть вето Орбана таким образом не удастся, 26 других стран ЕС могут заключить соглашение самостоятельно, хотя это займет время и станет лишь краткосрочным решением", - акцентирует FT.

По словам одного из высокопоставленных чиновников ЕС, присутствующего на последнем саммита в Брюсселе, Венгрия в любом случае не остановит блок в помощи Украине. Он не исключает: Орбан может стать большей проблемой в будущем и вынудит ЕС использовать против себя ряд инструментов. "Венгрия не может остановить нас в предоставлении денег Украине. Но он не марионетка (марионетка Путина - УНИАН), как некоторые могут считать", - сказал источник.

Венгрии намекнули на выход из блока ЕС

По итогам последнего саммита ЕС в Брюсселе, Орбан не смог заблокировать начало переговоров о членстве Украины в блоке, но наложил вето на предоставление 50 млрд евро Киеву.

Его решение раскритиковал Евросоюз. Острым комментарием отметился постоянный представитель Литвы в Европейском Союзе Арнольдас Пранцкевичюс. Он предложил Орбану вывести Венгрию из ЕС, если страна не разделяет общих ценностей и стремлений Евросоюза.

По его словам, все лидеры ЕС приветствовали принятые решения касательно Украины, только Орбан со своей риторикой стал исключением.

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