Следующий саммит состоится уже в следующем месяце.

Лидеры стран ЕС, собравшиеся в Брюсселе, пообещали найти способ поддержать Украину после того, как премьер Венгрии Виктор Орбан ветировал выделение помощи в 50 миллиардов евро.

Эстонская премьер-министр Кайя Каллас заявила, что Украина не останется без поддержки, потому что все остальные страны-члены ЕС твердо намерены предоставить необходимую помощь. Премьер Бельгии Александр де Кроо также заверил, что они поддержат Украину, но необходимо "выяснить несколько деталей", пишет Financial Times.

Следующий саммит состоится в январе следующего года, европейские лидеры рассчитывают либо убедить Орбана уступить, либо найти способ оказать помощь без его поддержки.

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Ирландский премьер Лео Варадкар заявил, что можно найти "обходной путь". "Мы все еще думаем, что можно достичь соглашения между 27 странами, и мы постараемся выйти на этот уровень в новом году. Немного времени и пространства в рождественский период могут помочь", - сказал он.

Каллас отметила, что можно поискать решение за пределами бюджета ЕС, однако для этого потребуется больше времени. "Мы все демократии, а демократиям нужно время, но у Украины его нет", - сказала она.

Что известно о помощи от ЕС

Сегодня президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что все члены ЕС поддержали "мегапакет", включающий помощь Украине и внутренние расходы союза. Отказалась только одна.

Орбан написал в сети, что ветировал выделение дополнительных денег Украине и пересмотр многолетнего бюджета. Он сказал, что вернуться к этому вопросу можно будет в 2024 году.

В Украине убеждены, что решение все равно будет принято. При этом в МИД считают, что ЕС до последнего будет добиваться согласия всех стран-членов.

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