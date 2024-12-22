В частности Мелони призвала страны ЕС не позволять РФ управлять потоками нелегальных мигрантов.

Россия представляет гораздо большую угрозу для безопасности Европейского Союза, чем просто в вопросе обороны, ведь Москва может использовать нелегальную иммиграцию и другие проблемы для того, чтобы подорвать блок. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, передает Reuters.

"Мы должны понимать, что угроза гораздо шире, чем мы себе представляем", - отметила она во время пресс-конференции в Финляндии.

По словам Мелони, угроза безопасности ЕС со стороны РФ или других стран не прекратится после завершения войны в Украине, поэтому Евросоюз должен быть готовым к этому.

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"Речь идет о нашей демократии, о влиянии на наше общественное мнение, о том, что происходит в Африке, о сырье, об инструментализации миграции. Мы должны знать, что это очень широкое понятие безопасности", - отметила политик.

Таким образом она призвала ЕС делать больше для защиты своих границ и не позволять РФ или любой "преступной организации" управлять потоками нелегальных мигрантов.

Мелони добавила, что Европейский Союз делал ошибки в решении вопроса иммиграции на протяжении многих лет.

"Решение вопроса нелегальной иммиграции исключительно в рамках дебатов на основе солидарности было ошибкой. В результате мы не смогли защитить наши границы... Мы хотим защитить наши внешние границы и не позволим России или преступным организациям подорвать нашу безопасность", - заверила премьер-министр Италии.

В то же время несмотря на то, что НАТО остается "краеугольным камнем" безопасности ЕС, блок должен решать более широкие проблемы, считает Мелони.

"Безопасность также означает критическую инфраструктуру, искусственный интеллект, кибербезопасность, сырье, цепи поставок. Это означает новую и более эффективную внешнюю политику и политику сотрудничества, это означает миграцию", - подытожила политик.

ЕС и Россия - последние новости

Как писал УНИАН, ЕС готовит очередной, 16-й пакет санкций против РФ. Новые ограничения будут направлены на экономическое ослабление страны-агрессора, заверила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Также Европейская комиссия оценила, как прекращение транзита российского газа через Украину повлияет на страны Европы. В анализе отметили, что регион сможет найти альтернативные поставки.

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