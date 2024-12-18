По словам фон дер Ляйен, экономический аспект войны так же важен, как и военный.

Европейский Союз готовит очередной, уже 16-й пакет санкций против Российской Федерации. Об этом в ходе пленарного заседания Европарламента сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, новые ограничения будут направлены на экономическое ослабление страны-агрессора.

"Экономическое измерение этой войны так же важно, как и военное. Более трети российского бюджета сегодня идет на военные расходы. Это военная экономика. Поэтому важно подорвать потенциальные доходы Путина", - заявила политик.

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Фон дер Ляйен подчеркнула, что санкции ЕС наносят ущерб российской экономике: так, рубль находится на самом низком уровне с начала войны, при этом несмотря на масштабные контрмеры российского Центрального банка, инфляция в некоторых секторах российской экономики достигла 70%:

"Мы посылаем Кремлю очень четкое сообщение: чем дольше продолжается война, тем выше цена для российской экономики".

Глава Еврокомиссии также нагоолосила на необходимости продолжать политическую поддержку Украины.

"Они достигли огромного прогресса на пути к членству в нашем Союзе. И если они будут продолжать эти усилия, мы будем готовы начать переговоры по Основному кластеру в начале 2025 года и другим кластерам в течение этого года. Украинцы борются за свое будущее в нашем Союзе. И они должны знать, что их усилия окупаются. В сердце нашего Союза будет развеваться флаг Украины", - резюмировали фон дер Ляйен.

Санкции Евросоюза против России

Как сообщал УНИАН, на днях Европейский Союз принял 15-й пакет санкций против России. Новые ограничения касаются, в частности, российского теневого флота.

В целом Совет ЕС согласовал введение ограничений против 84 физических и юридических лиц. Речь идет о 54 лицах и 30 компаниях, которые ответственны за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

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