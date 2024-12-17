Недавно Европейский Союз принял 15-й пакет санкций против РФ.

ЕС наложил санкции на гражданина Нидерландов Нильса Труста. Его подозревают в торговле российской нефтью по ценам, которые были выше установленных западными странами. Об этом сообщает Financial Times.

Таким образом, Труст, который сейчас живет в Швейцарии, стал первым гражданином ЕС, попавшим под "прицел" объединения за торговлю российским сырьем.

По мнению ЕС, компания Труста Paramount Energy and Commodities SA перевела связанный с РФ бизнес на дочернюю фирму из Дубая Paramount DMCC. Последняя торговала нефтью по ценам, которые превышали установленное ограничение в 60 долларов за баррель.

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В своем заявлении для Financial Times Труст раскритиковал решение. По его словам, оно стало результатом целенаправленной кампании, которую против него ведет бывший деловой партнер Гаурав Кумар Шривастава.

По словам Нильса Труста, он лишь следовал советам юристов. Предприниматель добавил, что компании из Объединенных Арабских Эмиратов не должны соблюдать ограничения цен, если европейские материнские компании не участвуют в их деятельности.

Но это еще не все. Дело в том, что в Евросоюзе также заявили о вероятной принадлежности нидерландского предпринимателя к компании из Гонконга под названием Livna Shipping. Предполагается, что она также торговала российской нефтью, нарушая ограничения Запада.

В своем заявлении Труст сообщил, что обжалует введение европейских санкций, поскольку они "нарушили права человека и законодательство ЕС".

Санкции Евросоюза - что известно

Напомним, недавно Евросоюз принял 15-й пакет санкций против РФ.

Новые ограничения коснулись российского "теневого флота" - кораблей, которые Москва использует для перевозки нефти, нефтепродуктов и сжатого природного газа в обход санкций, введенных из-за агрессии РФ.

По мнению некоторых аналитиков, санкции Запада постепенно душат РФ. Некоторые из них даже утверждают, что из-за войны Москва оказалась на грани "экономического самоубийства".

Среди прочего они обращают внимание на очень большую инфляцию и слишком высокую ключевую ставку, которая приводит к стремительному падению деловой активности.

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