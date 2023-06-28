Руководство амстердамского музея считает, что разрыв сотрудничества с российским музеем "единственно правильный выход".

"Эрмитаж Амстердам", созданный в 2009 году, отделился от своего создателя - "Эрмитажа" в Санкт-Петербурге и теперь будет называться H’Art Museum.

Как пишет издание The New York Times (NYT), контракт музея "Эрмитаж Амстердам" с санкт-петербургским "Эрмитажем" давал амстердамскому музею право использовать имя "Эрмитажа" и "неограниченные права" заимствовать произведения из русской коллекции. Около трети экспозиций были связаны с русской культурой и историей.

Издание отметило, что амстердамский музей приостановил сотрудничество с российским музеем в марте 2022 года. Как указала директор амстердамского музея Аннабель Бирни, торжество имперского гламура казалось больше не привлекательным для публики, пока РФ бомбила Украину. "Я думаю, что магия России исчезла с войной", - добавила она.

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Бирни отметила, что разрыв сотрудничества с российским музеем "единственно правильный выход". "Нам пришлось жить с последствиями, но мы с гордостью держались за это решение. По мере развития ситуации в Украине время подтвердило нашу правоту", - подчеркнула она.

Теперь же Бирни объявила, что музей возрождается с новым названием. С 1 сентября он будет переименован в H’Art Museum, и в нем будут представлены выставки в партнерстве с тремя международными музеями: Смитсоновским музеем американского искусства в Вашингтоне, Центр Помпиду в Париже; и Британский музей в Лондоне.

"Мы собираемся стать музеем для музеев", - сказала Бирни. "Три партнера принесут вам гораздо больше, чем один".

По задумке у H’Art будут отдельные контракты с каждым партнерским учреждением. Музей Помпиду согласился работать с H’Art над пятью выставками в течение пяти лет, начиная с 2024 года. А Смитсоновский институт и Британский музей будут работать с кураторами H’Art Museum, чтобы организовать по три выставки в течение следующих шести лет.

Изоляция РФ в мире

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину в Европе заговорили о сокращении роли российской культуры, поскольку она обрела негативное влияние. Однако среди европейских деятелей нашлись и те, кто высказывался против такого шага.

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