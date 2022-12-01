По данным Национальной федерации французских пекарен, ежегодно во Франции выпекается более шести миллиардов багетов.

ЮНЕСКО внесла французский багет в список мирового наследия.

Агентство ООН присвоило статус нематериального культурного наследия традициям изготовления багета и образа жизни, который их окружает, говорится в сообщении организации в Twitter.

По данным Национальной федерации французских пекарен, ежегодно во Франции выпекается более шести миллиардов багетов. Хотя основные ингредиенты всегда одинаковы, каждая пекарня имеет собственный способ приготовления, поэтому французы проводят общенациональные конкурсы на лучший багет.

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Отметим, что сегодня багет во Франции продается примерно за 1 евро за штуку.

Ранее УНИАН писал, что президент Франции Эмануэль Макрон еще в 2018 году заявлял, что хотел бы, чтобы французский багет был признан ЮНЕСКО частью нематериального наследия.

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