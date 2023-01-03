Министр предложил апеллировать к личной осознанности граждан.

В Литве обсуждают, как поступить с российской культурой на фоне полномасштабной войны в Украине.

В эфире программы "LRT forumas" представители культуры обсудили обращение министра культуры Украины Александра Ткаченко, в котором он призвал воздержаться от популяризации и использования русской культуры в общественном пространстве во время войны.

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис отметил, что Ткаченко предлагает не уничтожать книги или музыкальные пластинки, а сделать сознательную паузу в отношении российской культуры.

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"Он просит простой вещи: во время войны, когда Россия нацеливается на украинскую культуру, мы должны отказаться от произведений, которые раньше казались нам приемлемыми", - сказал Кайрис.

По его мнению, государство не можеть играть роль цензора в этом вопросе, поэтому стоить апеллировать к личной осознанности.

Также он упомянул термин "ментальный карантин", предложенный писательницей Кристиной Сабаляускайте, при котором произведения русской культуры на время оставляют на полках.

Русская культура в Украине

Летом стало известно, что из учебной программы украинских школ исключат произведения российских и советских авторов.

В конце декабря в Харькове переименовали академический русский драматический театр имени Пушкина.

Кроме того, украинских народных артистов, которые поддерживают или замалчивают полномасштабное вторжение РФ в Украину, лишат званий.

По последним данным, из-за российской агрессии на территории Украины пострадало 1132 объекта культурного наследия.

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