Метрополитан-музей в Нью-Йорке признал Архипа Куинджи, Ивана Айвазовского и Илью Репина украинскими художниками.
В разделе с работой Куинджи убрали графу с неоднозначной трактовкой "(художник) признанный в России и в Украине", зато добавлено уточнение, что музей Куинджи в Мариуполе был уничтожен российскими оккупантами.
Отныне в биографии Куинджи указано, что художник родился в украинском Мариуполе, который в свое время входил в состав Российской империи.
В 1860-х Куинджи переехал в Санкт-Петербург и преподавал живопись студентам Академии изящных искусств. Россияне уволилили Куинджи, когда тот поддержал студенческие протесты, в результате украинец основал собственное сообщество.
Также вернули украинские корни и Илье Репину. В подписи к портрету писателя Всеволода Гаршина (1884), который хранится в галерее этого художественного музея, отныне значится, что это работа украинца Ильи Рипына (Репина).
Так же на работе мариниста Ивана Айвазовского (Ованеса Айвазяна) последний значится украинцем.
Музей Куинджи был разграблен и уничтожен российскими террористами во время штурма города в феврале-марте 2022 года. По данным пропагандистов, работы художника передали "на хранение" в оккупированный Донецк. Сейчас их судьба неизвестна - вероятно, картины перевезли в российские музеи.
Россияне, манипулируя историей, присваивают Куинджи и Айвазовского своей культуре, а фамилию украинца Рипына русские искусствоведы русифицировали на "Репина" - этот вариант закрепился в большинстве биографий художника.
Украина возвращает историю - что известно
Накануне Метрополитан-музей переименовал "Русских танцовщиц" Эдгара Дега на "Танцовщиц в украинской одежде". Художник написал "танцовщиц" во время приезда в Российскую империю и по ошибке обозвал их "русскими".
Еще раньше это сделала и Лондонская национальная галерея. После этого решения прозвучали призывы к другим культурным учреждениям переосмыслить "ленивые" интерпретации и неправильное определение украинского искусства и наследия.