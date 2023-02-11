Россияне, манипулируя историей, присваивают Куинджи и Айвазовского своей культуре, а фамилию украинца Илью Рипына (Ріпина) русифицировали на "Репина".

Метрополитан-музей в Нью-Йорке признал Архипа Куинджи, Ивана Айвазовского и Илью Репина украинскими художниками.

В разделе с работой Куинджи убрали графу с неоднозначной трактовкой "(художник) признанный в России и в Украине", зато добавлено уточнение, что музей Куинджи в Мариуполе был уничтожен российскими оккупантами.

Отныне в биографии Куинджи указано, что художник родился в украинском Мариуполе, который в свое время входил в состав Российской империи.

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В 1860-х Куинджи переехал в Санкт-Петербург и преподавал живопись студентам Академии изящных искусств. Россияне уволилили Куинджи, когда тот поддержал студенческие протесты, в результате украинец основал собственное сообщество.

Также вернули украинские корни и Илье Репину. В подписи к портрету писателя Всеволода Гаршина (1884), который хранится в галерее этого художественного музея, отныне значится, что это работа украинца Ильи Рипына (Репина).

Так же на работе мариниста Ивана Айвазовского (Ованеса Айвазяна) последний значится украинцем.

Музей Куинджи был разграблен и уничтожен российскими террористами во время штурма города в феврале-марте 2022 года. По данным пропагандистов, работы художника передали "на хранение" в оккупированный Донецк. Сейчас их судьба неизвестна - вероятно, картины перевезли в российские музеи.

Россияне, манипулируя историей, присваивают Куинджи и Айвазовского своей культуре, а фамилию украинца Рипына русские искусствоведы русифицировали на "Репина" - этот вариант закрепился в большинстве биографий художника.

Украина возвращает историю - что известно

Накануне Метрополитан-музей переименовал "Русских танцовщиц" Эдгара Дега на "Танцовщиц в украинской одежде". Художник написал "танцовщиц" во время приезда в Российскую империю и по ошибке обозвал их "русскими".

Еще раньше это сделала и Лондонская национальная галерея. После этого решения прозвучали призывы к другим культурным учреждениям переосмыслить "ленивые" интерпретации и неправильное определение украинского искусства и наследия.

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