Теперь страна может предпринять следующие шаги.

В субботу, 1 апреля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил решение парламента о ратификации членства Финляндии в Североатлантическом альянсе.

Как пишет Yle, у турецкого лидера было пятнадцать дней, чтобы подтвердить решение парламента.

Однако этот процесс продвигался быстро, тогда как, например, в 2020 году на подтверждение ратификации членства Северной Македонии ушло две недели после решения парламента.

Видео дня

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО: самое главное

В мае 2022 года по ускоренной процедуре, без выполнения Плана действий по членству, в НАТО подали заявки на вступление сразу две страны - Финляндия и Швеция. Они получили официальное приглашение уже в конце июня. Тогда же начался процесс ратификации соответствующего протокола парламентами стран-членов НАТО.

Одобрение заявок от 28 стран было получено быстро, однако Венгрия и Турция до последнего не хотели принимать ратификацию. 27 марта Будапешт все-таки согласился на вступление Финляндии. Позже такое же решение приняла Турция. По Швеции вопрос все еще остается открытым.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия станет членом НАТО в ближайшие дни.

Вас также могут заинтересовать новости: