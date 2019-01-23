Sueddeutsche Zeitung: Жители России чувствуют, что Кремль их дурачит

Пока российский президент хвастается процветанием страны с экрана телевизора, его граждане замечают, что пакеты с продуктами становятся все меньше.

В России считают, что как новый год встретишь, так его и проведешь. Видимо поэтому первый поход по продукты после праздника так разозлил россиян. Они заметили, что в каждом лотке на одно яйцо стало меньше.

На самом деле, в России люди уже привыкли к тому, что упаковки постоянно уменьшаются. Они спокойно приняли бутылку молока с объемом 950 мл, а также упаковку риса весом 900 г. Все эти уменьшения, по крайней мере визуально не бросались в глаза. Но отсутствие одного яйца стало последней каплей, - пишет немецкое издание Sueddeutsche Zeitung.

Люди окончательно почувствовали, что их дурачат. Трюк с упаковками хорошо иллюстрирует, насколько больна российская экономика. В 2018 году яйца подорожали на 26%. И это стало ударом для людей, которым и без того приходится еще и держать скот, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Реальные доходы россиян сокращаются вот уже несколько лет. Поэтому в магазинах для них уменьшают упаковки, чтобы визуально рост цен был менее заметным. Но такое решение выглядит как издевательство.

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«Правительство, кажется, не хочет замечать недовольство. Оно говорит о развитии, о росте спроса, увеличении производства. Путин уже несколько лет обещает сделать Россию одной из пяти крупнейших экономик мира», - напоминает издание.

В Кремле признались, что наличные российский автократ использует редко. Разве что когда катается на лыжах и ходит в кафе. Поэтому вряд ли он может себе представить ощущение, когда старые рецепты больше не работают, потому что упаковка творога уже не такая, как раньше. Для тех, кто все еще хочет поверить в обещания Путина, российское правительство придумало решение: оно распорядилось запретить все табло у пунктов обмена валют. Так прохожие не смогут держать руку на пульсе обвала российского рубля. Издание иронизирует, что Москве может стоит подумать еще и о запрете ценников в магазинах.