Все 30 стран-членов Альянса ратифицировали протокол о присоединении Финляндии к НАТО.

Финляндия станет 31 страной-членом Организации Североатлантического договора (НАТО) в ближайшие дни. Как заявил генеральных секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции, последняя, 30-я, государство из текущих участников Альянса утвердило заявку Хельсинки.

В частности, генсек Альянса приветствовал голосование Великого Национального собрания Турции по ратификации Протокола о вступлении Финляндии.

Теперь все 30 стран-членов НАТО ратифицировали соответствующий протокол.

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Столтенберг отметил, что он пообщался с президентом Финляндии Саули Ниинистьо для того, чтобы поздравить с этим историческим событием.

"Финляндия формально присоединится к нашему Альянсу в ближайшие дни", - подчеркнул Столтенберг.

Он добавил, что членство Финляндии сделает эту страну безопасной, а НАТО сильнее.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО: самое главное

Как сообщал УНИАН, в мае 2022 года по ускоренной процедуре, без выполнения плана действий по членству, в Североатлантический альянс подали заявки на вступление Финляндия и Швеция.

В конце июня лидеры стран НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к Альянсу. Затем начался процесс ратификации соответствующего протокола парламентами стран-членов НАТО.

Заявки финнов и шведов одобрили 28 стран, однако Венгрия и Турция до последнего не хотели поддерживать решения партнеров. 27 марта Будапешт все-таки ратифицировал вступление Финляндии, также потом это сделала и Турция. На счет Швеции вопрос все еще остается открытым.

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