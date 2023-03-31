За это решение проголосовали 276 турецких парламентариев.

Парламент Турции ратифицировал вступление Финляндии в Североатлантический альянс (НАТО). Турецкие депутаты поддержали это решение единогласно.

Как сообщает Reuters, за соответствующий законопроект, позволяющий Финляндии вступить в НАТО, в четверг, 30 марта 2023 года, проголосовали 276 турецких парламентариев.

Таким образом, Турция стала последней страной, ратифицировавшей вступление Финляндии в НАТО, после того, как аналогичное решение на днях приняла Венгрия.

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Вступление Финляндии в НАТО

Весной 2022 года Финляндия и Швеция заявили о желании присоединиться к НАТО. Страны официально подали заявки на вступление 18 мая.

Тогда Турция выступила против ратификации протоколов на вступление этих стран в альянс. Там потребовали от Финляндии и Швеции письменных гарантий о "прекращении поддержки террористов".

Ранее министр обороны Финляндии также заявил, что хотя его страна и Швеция планировали присоединиться к альянсу вместе, если Турция будет блокировать вступление Швеции в НАТО, Финляндия сделает это сама.

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