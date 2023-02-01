Глава МИД страны заявил, что Анкара по-прежнему призывает РФ и Украину сесть за стол переговоров.

Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара выступает против разрастания военных конфликтов в регионе, а также против вхождения новых военных судов в Черное море.

Об этом он заявил в рамках своего выступления в Будапеште, комментируя отношение Турции к войне между Украиной и Россией, пишет Anadolu.

"Важно, чтобы мир признали обе конфликтующие стороны. Диктуемый мир не найдет признания: ни Украина, ни Россия на это не пойдут", - сказал он.

Главный дипломат Турции напомнил, что Анкара с самого начала конфликта выступала за целостность Украины и не поддерживает вхождение военных судов в акваторию Черного моря.

При этом он в очередной раз подчеркнул, что стороны должны сесть за стол переговоров, чтобы завершить военный конфликт.

"Мы призывали и призываем стороны к налаживанию контактов. У Анкары прекрасные отношения с обоими государствами. Именно поэтому, мы не поддержали санкции. Однако, конечно же, отвергаем войну, неукоснительно выполняя требования Конвенции Монтре", - отметил Чавушоглу.

Разговоры о "мире" со стороны Турции

На данный момент президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытается выполнять роль посредника в войне между Украиной и Россией.

Ранее официальный представитель президента Ибрагим Калын заявил, что власти Турции готовы добиваться локального прекращения огня в Украине и считают, что ни у Кремля, ни у Киева нет военных средств для победы в войне.

В среду 25 января, состоялось первое в 2023 году заседание Совета национальной безопасности Турции под председательством Эрдогана. Одной из главных тем Совбеза стало перемирие в войне, которую развязала Россия.

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