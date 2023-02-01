Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал такое решение западных союзников.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил против поставок Украине танков. Он считает, что данное решение не поможет решить проблемы, которые создает Российская Федерация.

По информации издания Hurriyet, турецкий лидер заявил, что Анкара проявила инициативу для разрешения ситуации, которая сложилась из-за нападения России на Украину. Речь идет о посредничестве в зерновой инициативе, обмене пленными и поставках гуманитарной помощи.

По словам Эрдогана, передача Киеву танков – рисковое решение, которое не поможет быстрее решить проблемы.

Видео дня

"Мы ожидаем поддержки мира в Европе и мире. Переговоры продолжаются. Есть ли случай, когда США и Германия не посылают танки решением? Я не могу сказать, что это элемент решения. Это рискованно и полезно для оружейных баронов", - заявил президент Турции.

Танки для Украины - что известно

25 января после долгих переговоров Германия все же согласовала передачу Украине 14 танков Leopard 2. Кроме того, Берлин разрешил реэкспорт другим странам, у которых есть эти танки.

При этом Германия поставит Киеву танки Leopard 2 до конца марта, а Польша обещает - уже через несколько недель. В свою очередь в Норвегии также заявили, что намерены передать Украине танки в конце марта.

Дольше всего в Украину будут ехать танки Abrams из США - несколько месяцев.

Вас также могут заинтересовать новости: