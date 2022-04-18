В РФ постепенно происходит движение вниз.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что прямые и косвенные энергетические эмбарго окончательно собьют спесь в Российской Федерации.

Об этом Подоляк сообщил в Telegram.

"Мы прекрасно понимаем, что россиянам в их нынешней стране-лагере пайок и другое питание можно существенно урезать. Потерпят. На то он и лагерь. Но все-таки санкции понемногу сбивают спесь. И собьют окончательно. Особенно если, а главное – когда все-таки заработают прямые и косвенные энергетические эмбарго", - заявил Подоляк.

"Но так или иначе уже сейчас руководитель российского Центробанка Набиуллина, выступая перед Госдумой, прямо заявила о большом кризисе, который буквально открывает двери", - добавил он.

При этом он отметил, что в России уже признали, что запасы в стране заканчиваются, как и ресурсы для сдерживания инфляции.

"Со слов главной банкирши племени варваров. Во-первых, период, когда экономика может продолжать жить на запасах, конечен, и всплывет он в II-III квартале этого года. Во-вторых, в ближайшее время РФ окончательно перестанет сдерживать инфляцию. Для этого просто не будет ресурсов. И цены очень сильно вырастут. В то же время возникнут системные дефициты. И в - третьих, после введения нынешних санкций РФ сразу осталась с половиной своих золотовалютных резервов. Остаток резервов – это юани и золото, с ними не возможно нормально регулировать ситуацию во время санкций", - заявил Подоляк.

"И вывод прост: движение вниз всегда происходит из-за ускорения. Желательно ускоряться как можно быстрее", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, шестой пакет санкций Европейского Союза против Российской Федерации планируют представить после католической Пасхи, который отмечался 17 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский настаивал, что в шестом пакете должно обязательно быть эмбарго на импорт российской нефти.

Пятый пакет санкций ЕС предусматривает запрет на покупку российского угля с августа 2022 года.

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