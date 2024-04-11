По итогам первого квартала 2024 года товарооборот нашей страны составил 26 млрд долларов.

В первом квартале года в страну импортировали товаров на 16 млрд долларов, а экспорт составил 10 млрд долларов. Облагаемый импорт составил 13,8 млрд долларов: это 86% от общего объема товаров, которые были ввезены в страну. Следовательно, товарооборот Украины составил 26 млрд долларов. Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Наибольшее количество товаров Украина импортировала из следующих рынков:

Китая – 3 млрд долларов;

Польши – 1,6 млрд долларов;

Германии –1,3 млрд долларов.

Больше всего Украина экспортировала в такие страны:

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Польшу – 992 млн долларов;

Испанию – 813 млн долларов;

Китай – 789 млн долларов.

Если говорить об общих объемах ввезенных в январе-марте 2024-го товаров, то 65% пришлось на машины, оборудование и транспорт (5,3 млрд долларов), продукцию химической промышленности (3 млрд долларов), а также топливно-энергетические материалы (2 млрд долларов).

Тройка категорий, которые экспортировали больше всего состоит из продовольственных товаров (6,5 млрд долларов), металлов и изделий из них (1,1 млрд долларов) и минеральных продуктов (924 млн долларов).

Международная торговля – последние новости

В марте стало известно, что Франция и некоторые другие страны Евросоюза настаивают на том, что нужно ограничить украинский импорт. Это направлено на недопущение дестабилизации сельскохозяйственного рынка ЕС. По мнению некоторых специалистов, такая дестабилизация может сказаться на долгосрочной поддержке Украины.

Также сообщалось, что Россия имеет более выигрышные позиции в "зерновой войне", ведь ей удается удачно настраивать страны-члены Евросоюза против нашей страны.

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