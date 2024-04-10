Агентство Fitch Ratings понизило прогноз долгосрочного кредитного рейтинга Китая, который столкнулся со спадом производства, со стабильного до негативного, ссылаясь на неопределенные перспективы экономики страны. В то же время кредитный рейтинг страны сохранили на уровне "А+", пишет Financial Times.
Отмечается, что такой шаг агентства следует за аналогичным снижением прогноза от конкурирующего агентства Moody's Ratings в декабре 2023 года.
"Пересмотр прогноза отражает растущие риски для государственных финансов Китая, поскольку страна борется с более неопределенными экономическими перспективами на фоне перехода от роста, зависимого от собственности, к тому, что правительство рассматривает как более устойчивую модель роста", – говорится в сообщении агентства.
Также отмечается, что бюджетный дефицит и рост государственного долга в последние годы подорвали фискальные буферы с точки зрения рейтингов.
Министерство финансов Китая отреагировало на снижение рейтинга. По словам ведомства, рейтинговая система Fitch "не смогла эффективно предсказать позитивную роль фискальной политики в стимулировании экономического роста".
Агентство прогнозирует, что рост валового внутреннего продукта Китая замедлится до 4,5% в 2024 году, ссылаясь на постоянную слабость сектора недвижимости и подавленное потребление домохозяйств. Прогнозируется, что государственный долг, который охватывает заимствования местных и центральных органов власти, вырастет до 61,3% ВВП в 2024 году по сравнению с 56,1% в 2023 году.
Пекин пытается ускорить рост в постпандемическую эпоху. Он все еще имеет дело с многочисленными экономическими вызовами, такими как продолжающийся кризис недвижимости, высокий долг местных органов власти и падение прямых иностранных инвестиций.
По словам журналистов, в последние месяцы Китай перенаправил ресурсы в производственный и высокотехнологичный секторы. Страна также пытается ограничить расходы местных органов власти, имеющих долги и традиционно зависящих от продажи земли.
Китай установил целевой показатель экономического роста на уровне 5%, что соответствует прошлогоднему показателю и является самым низким за последние десятилетия, но аналитики считают, что его будет трудно достичь без увеличения внутреннего потребления и возрождения доверия.
Ухудшение прогноза произошло после недельного визита в Китай министра финансов США Джанет Йеллен, которая выразила обеспокоенность относительно потенциального влияния избыточных китайских мощностей на мировую торговлю.
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