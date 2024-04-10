Пересмотр прогноза Fitch Ratings отражает растущие риски для государственных финансов Китая.

Агентство Fitch Ratings понизило прогноз долгосрочного кредитного рейтинга Китая, который столкнулся со спадом производства, со стабильного до негативного, ссылаясь на неопределенные перспективы экономики страны. В то же время кредитный рейтинг страны сохранили на уровне "А+", пишет Financial Times.

Отмечается, что такой шаг агентства следует за аналогичным снижением прогноза от конкурирующего агентства Moody's Ratings в декабре 2023 года.

"Пересмотр прогноза отражает растущие риски для государственных финансов Китая, поскольку страна борется с более неопределенными экономическими перспективами на фоне перехода от роста, зависимого от собственности, к тому, что правительство рассматривает как более устойчивую модель роста", – говорится в сообщении агентства.

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Также отмечается, что бюджетный дефицит и рост государственного долга в последние годы подорвали фискальные буферы с точки зрения рейтингов.

Министерство финансов Китая отреагировало на снижение рейтинга. По словам ведомства, рейтинговая система Fitch "не смогла эффективно предсказать позитивную роль фискальной политики в стимулировании экономического роста".

Агентство прогнозирует, что рост валового внутреннего продукта Китая замедлится до 4,5% в 2024 году, ссылаясь на постоянную слабость сектора недвижимости и подавленное потребление домохозяйств. Прогнозируется, что государственный долг, который охватывает заимствования местных и центральных органов власти, вырастет до 61,3% ВВП в 2024 году по сравнению с 56,1% в 2023 году.

Пекин пытается ускорить рост в постпандемическую эпоху. Он все еще имеет дело с многочисленными экономическими вызовами, такими как продолжающийся кризис недвижимости, высокий долг местных органов власти и падение прямых иностранных инвестиций.

По словам журналистов, в последние месяцы Китай перенаправил ресурсы в производственный и высокотехнологичный секторы. Страна также пытается ограничить расходы местных органов власти, имеющих долги и традиционно зависящих от продажи земли.

Китай установил целевой показатель экономического роста на уровне 5%, что соответствует прошлогоднему показателю и является самым низким за последние десятилетия, но аналитики считают, что его будет трудно достичь без увеличения внутреннего потребления и возрождения доверия.

Ухудшение прогноза произошло после недельного визита в Китай министра финансов США Джанет Йеллен, которая выразила обеспокоенность относительно потенциального влияния избыточных китайских мощностей на мировую торговлю.

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США пригрозили Китаю "значительными последствиями" за помощь России. Предупреждение прозвучало от министра финансов США Джанет Йеллен по итогам встречи в Гуанчжоу с вице-премьером правительства КНР Хэ Лифэном.

Ранее УНИАН писал, что Китай и Россия договорились поддерживать "стабильность промышленной цепочки поставок". Ранее в МИД Китая сообщили, что министр иностранных дел Китая Ван И и его российский коллега Сергей Лавров во время встречи, которая состоялась в Пекине 9 апреля, усилили призывы к более тесному сотрудничеству двух стран против "гегемонизма".

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