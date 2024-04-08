Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Китай в понедельник для переговоров со своим китайским коллегой Ван И.

Китай заявил, что не стремился извлечь выгоду из боевых действий в Украине. Эти комментарии прозвучали, когда главный российский дипломат прибыл в Пекин для обсуждения вопросов, включая войну.

"Мы никогда не искали и никогда не будем искать выгоды от кризиса. Китай регулирует экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами", - заявила пресс-секретарь МИД Мао Нин на очередном брифинге в Пекине в понедельник, пишет Bloomberg.

Она добавила, что страны "не должны дискредитировать или нападать на нормальные отношения между Китаем и Россией" или наносить ущерб интересам китайских фирм.

Видео дня

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Китай в понедельник для переговоров со своим китайским коллегой Ван И. Обсуждения будут сосредоточены на таких темах, как Украина и ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщили в МИД в Москве.

Пекин и Москва активизировали свое партнерство с тех пор, как президент Владимир Путин ввел войска в Украину в 2022 году, помогая защитить Россию от беспрецедентных западных санкций.

В марте Ван возвестил о "новой парадигме" в отношениях Китая с Россией. В прошлом году двусторонняя торговля достигла рекордных 240 миллиардов долларов, чему способствовал китайский импорт российской нефти и экспорт автомобилей и электроники.

Сотрудничество Китая и РФ - детали

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Вашингтон предупреждает союзников о том, что Пекин усилил поддержку Москвы, в том числе путем предоставления геопространственной разведки, чтобы помочь ей в войне против Украины.

Президент Джо Байден выразил обеспокоенность по этому поводу Си Цзиньпину во время их недавнего разговора, сообщила официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон.

А в знак безотлагательности США в этом вопросе министр финансов Джанет Йеллен заявила во время своего визита в Китай, что его банки и экспортеры не должны укреплять военный потенциал России, предупредив, что "они столкнутся с серьезными последствиями, если они это сделают".

Вас также могут заинтересовать новости: