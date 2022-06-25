РФ рассчитывает на блицкриг.

Россия может пойти в наступление на Литву и рассчитывает там на блицкриг.

Такое мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко 24 каналу.

"Они (россияне) смогут с территории России и со стороны Беларуси развивать быстрое наступление, пока НАТО будет перебрасывать свои подразделения. Такой у них план. Он описывался неоднократно, даже британский генерал писал книгу о возможном наступлении России на страны Балтии – заявил он.

Мусиенко отметил, что Россия может перекрыть Суварский коридор и отрезать Литву от Польши.

"Обратите внимание, что Россия там провела учения артиллерии, а не каким-либо другим подразделениям. Это сделали, чтобы показать прямую отсылку к происходящим на Востоке и Юге Украины событиям – показать, какие разрушения они несут своей артиллерией", – заявил эксперт.

Мусиенко добавил что главная цель этих учений России – напугать

"Кроме того, у них в Калининградской области есть ракеты "Искандеры". Также они рассчитывают, что им помогут какие-то подразделения из Беларуси или те, которые расположены на севере России", – отметил эксперт.

Конфликт Литвы и России через блокаду Калининградской области

Как ранее сообщал УНИАН, Литва с 18 июня прекратила транзит подсанкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией РФ.

Впоследствии губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что решение Литвы о запрете транзита является "экономическим удушением региона". По словам Алиханова, власти будут добиваться пересмотра решения.

Позже член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что "попытка установления транспортной блокады Калининградской области со стороны Литвы является нарушением суверенитета России над этим регионом".

При этом в России пригрозили ответом Литве на транспортную блокаду подсанкционных товаров в Калининградской области.