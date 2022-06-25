Им может стать битва за Донбасс.

Известный военный эксперт Олег Жданов спрогнозировал, что сражение за Донбасс может стать последним масштабным наступлением России.

Свое мнение по этому поводу он высказал в эфире 24 канала.

Эксперт уверен, если российские войска на Луганском и Донецком направлениях остановятся, тогда можем говорить о завершении очередного этапа войны и переходе к этапу "позиционной войны":

"Он для нас выгоднее, потому что наступательных действий со стороны России не будет, а мы сможем проводить короткие удары по отдельным направлениям для ослабления российских войск. Не будем давать россиянам возможности накапливать резервы".

Также Жданов заявил, что о начале контрнаступательной операции ВСУ в полном объеме можно будет говорить, Когда Украина накопит необходимый потенциал. Все будет зависеть от объемов и сроков поставки оружия Украине от западных партнеров.

Напомним, по мнению Олега Жданова, у России нет возможности воевать на истощение, а "запас крепости" РФ позволяет вести активные боевые действия в течение месяцев, но не лет.

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