На днях президенты РФ и США пообщались по видеосвязи.

Президент РФ Владимир Путин не будет открыто нападать на Украину, однако может шантажировать Запад, в частности США, присоединением оккупированной части Донбасса к России.

Об этом заявил бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарев в эфире телеканала "Украина 24".

Он объяснил, что не видит реальной опасности военного наступления на Украину в ближайшее время из-за неприемлемой цены для Путина.

"У него как у Гитлера было - когда можно наступать, захватывать, и тебе за это ничего нет, ты не тратишь жизни своих солдат, или тратишь, но немножко, то нация тебе рукоплещет. Когда начинаются настоящие потери, тут уже начинаются проблемы. В Украине блицкригом явно не пахнет. Если уж в 2014 году, когда армия была абсолютно развалена, не получилось, мне кажется, с тех пор каких-то иллюзий относительно того, что это может быть успешная военная операция, нет", - заявил Пономарев.

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По его словам, тема аннексии ОРДЛО является предметом шантажа США со стороны главы Кремля.

"Не зря он говорит о том, что там 76% паспортов РФ, я этот вопрос поставлю перед Байденом. Он такие намеки делает. Я думаю, что он американцев именно этим и шантажирует… Я думаю, Путин на эту тему давит, и он дает возможность американцам одержать некую победу - была угроза, вы предотвратили эту угрозу, есть определенный подъем рейтинга... Вопрос, что он просит взамен. Очевидно, что что-то он хочет получить с Запада", - отметил он.

Напомним, 7 декабря состоялись переговоры лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина с помощью закрытого канала видеосвязи. Байден предупредил президента Российской Федерации о решительных экономических и других мерах в случае усиления военной активности на границе с Украиной.

Как сказал советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, Байден отказался идти на уступки Путину в вопросе перспектив вступления Украины в НАТО.

Салливан не смог сказать, окончательно ли Путин решил нападать на Украину. В то же время советник по нацбезопасности предположил, что Путин может отказаться от планов вторжения в Украину в обмен на запуск "Северного потока-2".

Также США намерены предоставить Украине дополнительную военную помощь.

Автор: Юрий Годован