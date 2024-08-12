Несмотря на наложенные санкции, российская экономика продолжает расти, отмечают экономисты.

Россияне тратят много средств и чувствуют себя хорошо относительно своего финансового положения. По данным крупной независимой социологической компании в России "Левада-центр", в июне потребительские настроения граждан РФ достигли самого высокого уровня с 2000-х годов, пишет Business Insider.

"Индекс потребительских настроений Левады неуклонно растет с апреля 2022 года, то есть всего через два месяца после вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года. Несмотря на широкомасштабные санкции, российская экономика оказалась устойчивой благодаря росту, вызванному государственными расходами военного времени на военную деятельность и субсидиями. Этот рост в значительной степени способствует повышению доходов в России на фоне острой нехватки рабочей силы, частично из-за сокращения населения", - говорится в материале.

По данным российской компании, во втором квартале 2024 года ВВП РФ вырос на 4% по сравнению с прошлым годом. Если сравнивать с США, то экономика Штатов выросла на 2,8% во втором квартале 2024 года.

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Согласно анализу официальных данных, который провело издание Financial Times в прошлом месяце, потребительские расходы в РФ выросли на культуру, гостиницы, транспортные и личные услуги.

В издании отметили, что потребление на душу населения в РФ выросло более чем на 20% с 2021 по 2023 годы, а именно расходы на путешествия выросли более чем на 90% благодаря росту внутреннего туризма.

В то же время по оценке издания Economist, российский импорт коньяка и игристого вина вырос на 18% и 80% по сравнению с 2019 годом, соответственно.

"Потребление процветает благодаря сочетанию огромных бюджетных расходов и дефицита рабочей силы, что приводит к сильному давлению на заработную плату", - объяснил в прошлом месяце Бартош Савицки, рыночный аналитик финтех-компании Conotoxia, в своей записке.

Однако экономический рост может сократиться в два раза во второй половине 2024 года, поэтому "хорошие времена вряд ли продлятся долго".

В частности экономисты для агентства Bloomberg отметили, что рост замедлится около 2% во второй половине года.

По словам экономиста Bloomberg Алекса Исакова, нынешний бум является "последним рывком роста" перед тем, как российская экономика "начнет заметно охлаждаться".

"Гражданские" отрасли вряд ли смогут служить заменителем роста, поскольку все больше потребителей сталкиваются с реальностью заимствований по ставкам 20% и выше", - заметил Исаков.

Экономика РФ - последние новости

Ранее бывший премьер-министр Польши, депутат Сейма и экс-министр европейской интеграции Ян Кшиштоф Белецкий заявил, что Россия погрузится в экономический кризис тогда, когда наступит мир.

"Как только наступит мир или прекращение огня, то для России это будет большой проблемой, как перевести военную экономику на конкурентную, которая сможет конкурировать на международном рынке, и поэтому некоторые считают, что Россия становится китайским вассалом, от которого очень зависит, которому продает нефть и газ. Потому что если ее не хочет западная Европа, то наши приятели китайцы купят, но китайцы покупают это по заниженным ценам", - объяснил он.

В то же время издание Bloomberg написало, что российская экономика может резко замедлиться. По словам экономистов, ВВП во втором квартале подскочит более чем на 4% в годовом исчислении, однако за остальные месяцы темпы роста, скорее всего, замедлятся в два раза.

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