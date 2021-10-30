20 октября королеву Елизавету доставили в больницу, где она провела одну ночь.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал о состоянии здоровья королевы Елизаветы II.

По его словам, королева, которой врачи рекомендовали две недели отдыха, чувствует себя очень хорошо.

"Я разговаривал с ее Высочеством на этой неделе, как это обычно бывает, она очень хорошо себя чувствует", - заявил Джонсон, передает Sky news.

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20 октября королеву доставили в больницу, где она провела одну ночь. Представитель Букингемского дворца заявлял, что нахождение 95-летней королевы в больнице не было связано с коронавирусом.

Елизавета II "неохотно приняла совет врача отдохнуть" и из-за этого отменила поездку в Северную Ирландию. В настоящее время она берет на себя только "легкие, офисные обязанности" и не совершает официальных визитов.

Автор: Ирина Погорелая