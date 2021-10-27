Королева Великобритании Елизавета II не будет участвовать в климатическом саммите в Глазго (Шотландия).
В Букингемском дворце сообщили, что Елизавета "с огорчением" решила не участвовать в приеме на саммите, но подготовит записанное видеообращение к другим участникам, пишет ВВС.
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Напомним, на прошлой неделе 95-летняя королева отменила запланированный визит в Северную Ирландию в связи с рекомендацией врачей "отдохнуть несколько дней". Впоследствии стало известно, что она впервые за много лет провела ночь в больнице для медицинских обследований.
Однако уже во вторник, 26 октября, она возобновила участие во встречах и по видеосвязи из Виндзорского дворца общалась с послами.
Объявление об отмене визита и обследования в больнице появились спустя несколько дней после того, как ее увидели с тростью во время посещения службы в Вестминстерском аббатстве, приуроченной к столетию Королевского британского легиона, благотворительной организации вооруженных сил.
Напомним, 26-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата организовывают Великобритания и Италия. Она пройдет 31 октября - 2 ноября 2021 года в Шотландском конгресс-центре.
Мероприятие должно было состояться в ноябре 2020 года, но его перенесли из-за пандемии COVID-19.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский посетит Великобританию с официальным визитом в конце октября.