Один из самых богатых людей мира предлагает избранному главе Белого дома помощь в вопросах дерегуляции.

Основатель Amazon Джефф Безос "на самом деле очень оптимистично" смотрит на второй срок новоизбранного президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил во время саммита DealBook в Нью-Йорке, сообщает AP.

При этом Безос предложил избранному главе Белого дома помощь в решении вопросов уменьшения государственного регулирования.

"Кажется, у него много энергии, направленной на уменьшение регулирования. Если я могу помочь сделать это, я помогу ему. У нас слишком много правил в этой стране", - сказал Безос.

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СМИ напоминает, что эти комментарии последовали за октябрьским решением Безоса запретить газете The Washington Post, которой он владеет, поддерживать кандидата в президенты. Этот шаг привел к тому, что десятки тысяч людей отменили свои подписки и протестам журналистов издания.

В свою очередь Трамп критиковал Безоса и его компании, включая Amazon и The Washington Post, во время своего первого срока. Так, в 2019 году Amazon утверждал в судебном деле, что предвзятость Трампа в отношении компании повредила ее шансам получить контракт с Пентагоном на 10 миллиардов долларов. Позже администрация Байдена заключила контракт как с Amazon, так и с Microsoft.

Конфликт Трампа и Безоса - последние новости

В ноябре избранный президент США Дональд Трамп обвинил ряд СМИ в предвзятости в отношении него. В частности, он обратился в Федеральную избирательную комиссию с жалобой на газету The Washington Post, которая принадлежит Джеффу Безосу, обвинив ее в незаконных пожертвованиях в натуральной форме на кампанию его соперницы Камалы Харрис.

В издании заявили, что обвинения были "некорректными" и "необоснованными". В то же время Комитет по защите журналистов назвал угрозы Трампа в адрес медиа "явной и прямой опасностью для свободы СМИ".

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