Избранный президент усиливает давнюю со враждебность СМИ, подав иски против New York Times, CBS и других.

До возвращения Дональда Трампа в Белый дом осталось всего два месяца, а избранный президент уже ведет юридическую войну, подавая шквал исков против медиакомпаний и издательств, которые критиковали его.

Как пишет The Guardian, всего за несколько дней до президентских выборов адвокат Трампа Эдвард Эндрю Пальцик направил письмо в New York Times и Penguin Random House с требованием возместить ущерб в размере 10 млрд долларов за статьи с критикой Трампа.

Это письмо присоединилось к серии исков против других медиакомпаний, которые Трамп обвинил в политической травле.

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В письме авторы статей Питер Бейкер, Майкл С. Шмидт, Сюзанна Крейг и Расс Бюттнер обвиняются в "ложных и клеветнических заявлениях" о Трампе, добавляя, что New York Times является "полноводным рупором демократической партии", которая ведет клевету против политических оппонентов в промышленных масштабах".

По данным СМИ, в письме упоминаются две конкретные статьи Бюттнера и Крейга, относящиеся к их последней книге "Счастливый неудачник: как Дональд Трамп промотал состояние своего отца и создал иллюзию успеха".

В письме также указывается на статью Бейкера от 20 октября под названием "Для Трампа целая жизнь скандалов приближает момент суда", а также на статью Шмидта от 22 октября под названием "Как приближаются выборы, Келли предупреждает, что Трамп будет править как диктатор", сообщают журналисты.

В письме, адресованном New York Times, издание обвиняется в "намерении опорочить и унизить всемирно известный бренд Трампа, который потребители давно ассоциируют с совершенством, роскошью и успехом в сфере развлечений, гостеприимства и недвижимости, а также во многих других отраслях, а также в ложной и злонамеренной клевете и уничижении его как кандидата на высшую государственную должность в Соединенных Штатах".

Помимо New York Times, Penguin Random House и Daily Beast, Трамп и адвокаты его кампании подали в суд на телеканал CBS News, утверждая в прошлом месяце, что его интервью с Камалой Харрис, показанное 7 октября в программе 60 Minutes, было отредактировано и, следовательно, стало "вмешательством в выборы".

Примерно в то же время Трамп обратился в Федеральную избирательную комиссию с жалобой на газету Washington Post, обвинив ее в незаконных пожертвованиях в натуральной форме на кампанию Харрис. Washington Post, которая в этом году отказалась поддержать какого-либо политического кандидата по указанию своего владельца-миллиардера Джеффа Безоса, который позже назвал переизбрание Трампа "экстраординарным политическим возвращением", заявила, что обвинения были "некорректными" и "необоснованными".

В ответ на победу Трампа на перевыборах и его неоднократные нападки на журналистов Комитет по защите журналистов назвал угрозы Трампа в адрес прессы "явной и прямой опасностью для свободы СМИ".

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