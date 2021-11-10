Часть людей удалось вернуть обратно на линию границы.

Две группы мигрантов смогли прорваться из Беларуси в Польшу. Пограничникам удалось вернуть часть людей назад.

Об этом сообщает Polskie Radio Białystok.

Нелегалы прорвались двумя большими группами по меньшей мере из нескольких десятков иностранцев. Прорывы произошли в окрестностях Крынков и Беловеж.

Читайте такжеИдут колонной по дороге: сотни мигрантов из Беларуси отправились на "штурм" польской границы (видео)По словам спикера Подлясского пограничного отряда майор Катажины Зданович, забор на границе прорвали с применением силы. Часть людей удалось вернуть обратно на линию границы.

Мигрантов постоянно охраняют белорусские силовики. По данным польских служб, белорусская сторона должна сегодня покормить нелегалов. У иностранцев есть палатки, спальные мешки, а вечером они разводят костры.

Скандал из-за нелегальных мигрантов в Европе

Литва и Латвия, а также Польша и Эстония обвиняют власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов как оружие в так называемой гибридной войне против ЕС.

Вильнюс, Рига, Варшава и Таллин призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства из-за поощрения иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза. На границе Польши уже погибли несколько мигрантов.

Литва начала строительство 508-километрового физического заграждения на границе с Беларусью, чтобы прекратить проникновение нелегальных мигрантов с территории соседней страны.

Относительно Александра Лукашенко в Германии начали расследование из-за наплыва нелегалов.

25 октября десятки мигрантов атаковали границу Польши со стороны Беларуси. В результате попытки прорыва пострадали двое польских военнослужащих. Позже появились видео, как белорусские пограничники выталкивают нелегалов в Польшу.

Автор: Анастасия Горбачева