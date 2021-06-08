Российский политик и бывший депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков подтвердил журналистам, что приезд в Киев не является его окончательным пунктом назначения.
Об этом пишет русская служба BBC.
Накануне россиянин заявил, что выезжает с территории РФ в связи с открытым против себя делом о неуплате аренды нежилого помещения в мэрии Москвы. Он утверждал, что отправляется в Украину.
Однако издание отмечает, что депутат намерен добраться до Варны (Болгария), где живут его родители.
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1 июня россиянина задержали в рамках производства, в то же время по десяти адресам Гудкова проходили обыски. Через два дня экс-депутата отпустили.
Сам Гудков называет дело против себя сфальсифицированным и считает его политическим преследованием.
Дмитрий Гудков был депутатом Госдумы РФ с 2011 до 2016 года – пока не стал баллотироваться от оппозиционной партии "Яблоко" по одномандатному округу в Москве.
С начала российской агрессии на Донбассе Гудков интересовался у Минобороны РФ об участии российских военных в боях, их численности и количестве погибших. Открыто выступал против оккупации украинского Востока и Крыма.
В России занимался поддержкой свободных медиа и выступал за проведение независимых выборов мэра Москвы.
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