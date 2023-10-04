Венгрия предложила разделить пакет помощи от ЕС для Украины на сумму 50 миллиардов евро (52,4 миллиарда долларов). Об этом со ссылкой на источник сообщает Bloomberg
Как сообщается, Венгрия заявила государствам-членам, что на данном этапе Украине будет достаточно 25 миллиардов евро.
По словам издания, несмотря на широкий консенсус в ЕС относительно оказания поддержки Украине, дружественное Кремлю правительство Венгрии стало трудным партнером, поскольку оно пыталось заблокировать помощь. Правительство премьер-министра Виктора Орбана также упомянуло собственную неспособность получить доступ к важнейшим фондам ЕС из-за проблем с верховенством закона и коррупцией, а также якобы жестокое обращение в Украине с этническим венгерским меньшинством.
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Чтобы смягчить Орбана, ЕС может разблокировать почти 13 миллиардов евро (13,6 миллиардов долларов) финансирования для Венгрии в этом году.
По данным иностранных СМИ, власти ЕС рассчитывают, что после этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержит предложение комиссии увеличить бюджет Евросоюза и выделить значительную финансовую помощь Украине.
Напомним, ранее Еврокомиссия предложила увеличить общий бюджет ЕС на 66 миллиардов евро, чтобы покрыть возросшие расходы. 55 из них должны пойти на финансовую поддержку Украины.