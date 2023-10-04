Будапешт предлагает вдвое сократить финансовую помощь нашей стране.

Венгрия предложила разделить пакет помощи от ЕС для Украины на сумму 50 миллиардов евро (52,4 миллиарда долларов). Об этом со ссылкой на источник сообщает Bloomberg

Как сообщается, Венгрия заявила государствам-членам, что на данном этапе Украине будет достаточно 25 миллиардов евро.

По словам издания, несмотря на широкий консенсус в ЕС относительно оказания поддержки Украине, дружественное Кремлю правительство Венгрии стало трудным партнером, поскольку оно пыталось заблокировать помощь. Правительство премьер-министра Виктора Орбана также упомянуло собственную неспособность получить доступ к важнейшим фондам ЕС из-за проблем с верховенством закона и коррупцией, а также якобы жестокое обращение в Украине с этническим венгерским меньшинством.

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Чтобы смягчить Орбана, ЕС может разблокировать почти 13 миллиардов евро (13,6 миллиардов долларов) финансирования для Венгрии в этом году.

По данным иностранных СМИ, власти ЕС рассчитывают, что после этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержит предложение комиссии увеличить бюджет Евросоюза и выделить значительную финансовую помощь Украине.

Напомним, ранее Еврокомиссия предложила увеличить общий бюджет ЕС на 66 миллиардов евро, чтобы покрыть возросшие расходы. 55 из них должны пойти на финансовую поддержку Украины.

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